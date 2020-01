Heitor valoriza concorrência com Rodinei e quer buscar espaço no Inter

publicidade

Uma das revelações do Inter na temporada de 2019, o lateral-direito Heitor tem agora um forte concorrente na posição em 2020: Rodinei, campeão carioca, brasileiro e da Copa Libertadores pelo Flamengo. Promovido no ano passado pelo técnico Odair Hellmann, o garoto de 19 anos desbancou os então parceiros Zeca e Bruno. Agora quer se consolidar no time titular, mesmo com a concorrência.

"Toda concorrência é bem-vinda, até para não se sentir acomodado. Ano passado tive com o Bruno e com o Zeca o ano inteiro. Rodinei é um cara mais experiente, posso aprender muitas coisas com ele. Então eu vejo de uma forma muito positiva", disse o lateral-direito nesta quarta-feira, em entrevista coletiva no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, sobre a chegada do ex-flamenguista.

Por conta de idade, Heitor sofreu com a inconstância no Internacional, especialmente nas rodadas final do Campeonato Brasileiro. Os erros cometidos serviram de lição para sua evolução. "Na minha primeira temporada tive muito aprendizado. Esse ano eu vou procurar a titularidade. Claro, com o tempo, as coisas vão acontecer naturalmente. Estou preparado. Venho treinando diariamente bem, estou me sentindo bem. Espero individualmente fazer um grande ano e que coletivamente e a gente ganhe títulos também", contou.

Sua primeira chance em 2020 pode ser nesta quinta-feira na estreia do Inter no Gauchão. O clube enfrenta o Juventude, às 21h30, no estádio Alfredo Jaconi.