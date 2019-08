Hostilizado e recluso, Piffero pensa em deixar Porto Alegre

publicidade

Quando venceu a eleição e reassumiu a presidência do Inter, no final de 2014, Vitorio Piffero encarnava o sonho da torcida de reviver a fase dos grandes títulos, experimentada poucos anos antes. Currículo não faltava. O dirigente esteve presente, como vice de futebol ou presidente, nas conquistas das duas Libertadores (2006 e 2010) e do Mundial, além de em outros títulos.

Porém, sua gestão foi marcada pelo rebaixamento e por uma série de escândalos administrativos que lesaram os cofres do clube e viraram alvo de investigação do Ministério Público ainda sem desfecho (matéria abaixo). Hoje, só quatro anos mais tarde, Piffero mal consegue sair de casa e pensa, inclusive, em deixar o Rio Grande do Sul para tentar, mais longe da torcida colorada, retomar uma rotina normal.

Piffero evita entrevistas. O CP tentou contato diretamente, por telefone, e também solicitou a intermediação de um dos poucos amigos que restaram dos tempos de glória. Porém, o ex-dirigente negou os pedidos. Então, para tentar reconstruir a rotina de Piffero, a reportagem conversou com pessoas próximas. “Ele não consegue sair na rua. Se sai, as pessoas botam a boca. Hostilizam mesmo”, afirmou um antigo companheiro dos tempos de direção do Inter.

Neste momento, Piffero mora sozinho em Porto Alegre. Separou-se da esposa no final de 2016 e foi para um apartamento menor. Seus filhos também estão fora. Um deles, jogador de futebol, está em um clube da Finlândia desde o início deste ano. O ex-presidente, que tinha uma vida social intensa, praticamente não sai de casa. Os compromissos profissionais também rarearam. “As empresas dele estão em dificuldades. Parece que tem dinheiro para receber, uns precatórios ou coisa assim. Está se defendendo, mas não está bem, não”, disse outro amigo.

Após o final da sua gestão, no começo de 2017, Piffero tentou retomar a vida normal. Porém, antes mesmo da avalanche de denúncias começar a ser divulgada, confinou-se. Dois episódios ficaram marcados. Em um deles, foi hostilizado na beira da praia, ainda no verão de 2017, no litoral gaúcho. Depois, no mesmo ano, tentou a frequentar a sauna de um grande clube de Porto Alegre, retomando costume antigo, mas voltou a ter problemas com torcedores. Desistiu.

Nos últimos meses, tem saído de Porto Alegre com mais frequência. Visita parentes fora do Rio Grande do Sul, como há uma semana, quando esteve em Belo Horizonte no mesmo dia em que o Inter venceu o Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão. “Claro que ele não foi ao jogo. Se fosse, teria que ir na torcida do Cruzeiro. Mesmo assim, alguém iria reconhecê-lo, e a coisa ia ficar complicada”, disse um amigo.

Piffero, apesar dos indícios que pesam contra ele, nega participação no esquema de corrupção que tirou pelo menos 25 milhões do Inter durante a sua gestão. Aos amigos, repete que o MP não achará prova alguma contra ele − os investigadores já encontraram repasses de dinheiro suspeitos para a conta do ex-presidente, que ele alega serem uma “ajuda” para pagar dívidas da campanha eleitoral que o levou à presidência.

“Eu falei para ele que tinha alguma coisa estranha, que eu ouvia um monte de coisas. Acho que outros também falaram. Mas ele era orgulhoso, cabeça dura. Ele dizia: ‘(nome omitido), quem manda no clube? Quem é o presidente do Inter? Eu. Então fica tranquilo’”, lembrou um antigo dirigente.

Mas foi a tranquilidade do próprio Piffero que acabou. Pelo menos, perto dos colorados.

Operação Rebote: investigadores cruzam dados

Não há movimentações públicas na Operação Rebote, que investiga a gestão de Vitorio Piffero à frente do Inter (2015/2016), desde dezembro de 2017. Porém, isso não quer dizer que o Ministério Público está paralisado. Neste momento, os investigadores estão finalizando a análise e o cruzamento dos dados e documentos recolhidos durante a ação de busca e apreensão realizada em endereços de 20 pessoas, entre ex-dirigentes do clube, empresários e agentes de futebol.

Nas próximas semanas, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deve chamar mais algumas testemunhas, além dos dirigentes e empresários, para apresentarem suas versões sobre os fatos encontrados pelo MP, principalmente a partir da quebra dos sigilos bancário e fiscal de uma série de pessoas e empresas envolvidas.

Até outubro, o MP deve apresentar as denúncias à Justiça Federal. Nenhum dos nomes até agora divulgados, principalmente em matérias do CP desde agosto de 2017, deverá ficar de fora da lista de denunciados. Ou seja, além de Vitorio Piffero, também devem ser denunciados pelo MP os ex-dirigentes Pedro Affatato (ex-vice de finanças), Emídio Marques Ferreira (ex-vice de patrimônio), Alexandre Limeira (ex-vice de administração), Carlos Pellegrini (ex-vice de futebol) e Marcelo Castro (ex-vice jurídico). Com exceção do último, que mantém uma vida relativamente normal após a divulgação pela imprensa dos detalhes da investigação, tendo inclusive assumido outros cargos em instituições gaúchas, todos os outros têm procurado evitar quaisquer contatos com a imprensa e aparições públicas.

Depois de apresentada essa primeira leva de denúncias, o Gaeco deve seguir o trabalho, aprofundando a investigação sobre alguns personagens. Será uma segunda etapa da Operação Rebote.