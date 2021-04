Independiente Medellín revela acerto de meia Juan Manuel Cuesta com o Inter

publicidade

O Independiente Medellín confirmou o acerto do meia Juan Manuel Cuesta, de 19 anos, com o Inter. Conforme os colombianos, o jogador chega por empréstimo até 30 de junho de 2022, com duas opções de compra. A informação da contratação ainda não foi confirmada pelo Inter.

Por conta da pouca idade, Juan Manuel Cuesta deve integrar as categorias de base do Inter. Ele deve viajar ao Brasil e realizar exames médicos para só então ser anunciado pelo clube colorado. O jogador tem passagens pela seleção de base da Colômbia, atuando no sul-americano de 2017 sub-15 e no sub-17 de 2019.

O Inter enfrenta o Esportivo, no sábado, às 21h. A partida, válida pela 11ª e última rodada da fase de grupos do Gauchão, acontece no Beira-Rio.