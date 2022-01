Inter é superado pelo Palmeiras e está eliminado da Copinha

publicidade

Fim de linha para o Inter na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Colorado foi superado pelo Palmeiras por 2 a 1 no começo da tarde desta segunda-feira, em Diadema, em jogo válido pelas oitavas de final da competição.

A vitória do Verdão, que corre atrás do título inédito no torneio, veio com o gol de Jhonatan e outro contra. Lucca descontou para o Colorado, que até pressionou no segundo tempo e chegou a colocar uma bola na trave com o meia Estevão.

Com o resultado, o Palmeiras agora aguarda o vencedor do confronto entre Oeste e Canaã-BA, que será realizada às 17h30, na Arena Barueri, em Barueri-SP.

