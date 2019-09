Inter abre check-in para finalíssima da Copa do Brasil na quinta-feira

publicidade

Após esgotar os ingressos para o jogo de ida da final da Copa do Brasil em menos de uma hora, o Inter já se prepara para o jogo da volta. O check in para a finalíssima diante do Athletico-PR, no Beira Rio, no dia 18 de setembro, às 21h30min, será aberto para sócios na próxima quinta-feira, 12.

Conforme programação divulgada pelo próprio clube, o check in para sócios será aberto às 10h da quinta-feira. No sábado, dia 14 e domingo, 15, serão abertas as vendas de ingressos para os sócios. A venda para o público em geral, caso haja disponibilidade, iniciam na segunda-feira, 16 de setembro.

Os preços dos ingressos para sócios variam de R$ 50 a R$ 100, com exceção do sócio academia do povo, que terá ingressos a R$ 10. Já os ingressos para não-sócios, caso haja disponibilidade, devem custar R$ 150 a R$ 200.

O primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Athletico-PR x Inter acontece na próxima quarta-feira, às 21h30min, na Arena da Baixada, em Curitiba. Todos os ingressos para a torcida do Inter já estão esgotados.