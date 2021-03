Inter abre temporada 2021 com clássico contra o Juventude pelo Gauchão

publicidade

O título do Campeonato Brasileiro já escapou, Abel Braga já despediu-se, a temporada finalmente terminou. Agora, é 2021, um novo caminho. Ainda à espera de Miguel Ángel Ramírez, que deve ter a sua contratação confirmada nos próximos dias, o Inter estreia no Gauchão na noite desta segunda-feira jogando contra o Juventude no estádio Beira-Rio sendo representado por uma equipe praticamente toda jovem. A única exceção do grupo é Paolo Guerrero, que usará o torneio para readquirir o ritmo perdido depois de seis meses parados.

O centroavante não tem a escalação confirmada, mas é provável que seja utilizado pelo técnico Fábio Matias, responsável pelo grupo sub-20, que comandará o Inter nos quatro ou cinco primeiros jogos do Gauchão. O treinador contará com os jogadores que já treinavam com ele, além de alguns outros jovens que estavam no grupo profissional mas foram pouco utilizados por Abel Braga na reta final do Brasileirão. Os principais atletas do elenco ganharam dez dias de férias após o Brasileirão.

Veja Também

“Estamos dando continuidade ao trabalho que já era feito no sub-20. O processo segue, agora com os atletas que estão no profissional. O time fica reforçado, principalmente no aspecto emocional”, afirmou Fábio Matias, em entrevista distribuída pelo clube. “Esse é um momento único, de valorização da base. Nós, profissionais, também precisamos aproveitar”, segue. Um dos jogadores que deve ganhar chances é o zagueiro Pedro Henrique. “A expectativa é alta, pois esperei muito por essa oportunidade. Não só eu, mas todos os meninos que estão com a gente agora. A expectativa é grande para todo mundo. A gente está tentando assimilar o que o técnico está nos passando, pois só tivemos dois treinos com ele até agora”, afirmou o zagueiro, que será titular hoje.

O Juventude é bastante respeitado. A equipe de Caxias do Sul é bem mais experiente e vem de uma grande campanha na Série B que devolveu o clube para a primeira divisão. A equipe treinada por Marquinhos Santos perdeu algumas peças, especialmente o meia Renato Cajá, que não renovou o seu contrato. Em compensação, o clube já fez pelo menos meia dúzia de contratações. O objetivo do Juventude é brigar pelo título gaúcho.

“É um adversário de Série A, que já está se preparando para a competição há 30 ou 40 dias. É uma das maiores forças do futebol do Rio Grande do Sul. O que a gente espera é fazer um bom jogo, conseguir equilibrar as coisas no sentido tático e técnico”, analisou Fábio Matias.

Gauchão 2021 - 1ª Rodada

Inter

Daniel; Mazetti, Pedro Henrique, Tiago Barbosa e Léo Borges; Johnny, Lucas Ramos, Cleberson e Amaya; Guilherme Pato e Paolo Guerrero (Vinícius Mello). Técnico: Fábio Matias.

Juventude

Marcelo Carné; Igor, Cleberson, Emerson e Eltinho; João Paulo, Bochecha, Renan Bressan e Matheuzinho; Marcos Vinícios (Capixaba) e Grampola. Técnico: M. Santos.

Árbitro: Douglas Da Silva

Local: Beira-Rio

Horário: 20h