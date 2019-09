Inter abre venda de ingressos para jogo de ida contra o Athletico-PR nesta sexta

publicidade

A venda de ingressos para a torcida do Inter, na Arena da Baixada, para o jogo de ida da final da Copa do Brasil começa nesta sexta-feira. Os bilhetes para o primeiro jogo, que ocorre na quarta-feira, 11 de setembro, às 21h30min, começam a ser vendidos às 10h.

A venda de ingressos acontece exclusivamente para sócios, por meio do site oficial do clube. Os associados poderão comprar até 1 ingresso por CPF durante os três primeiros dias de venda.

Os ingressos vendidos via site do clube estarão disponíveis pelo valor de R$ 150, com taxa de serviço de 15%. Torcedores do estado do Paraná e região terão à disposição ingressos diretamente no site do Athletico-PR mediante cadastro prévio, além de biometria no momento da retirada do ingresso físico.

A troca do voucher retirado no Beira-Rio será feita diretamente na Arena da Baixada, em dias e horários a confirmar, mediante apresentação do documento de identificação onde será feito o cadastrado biométrico e retirada do ingresso definitivo.

O segundo jogo da final da Copa do Brasil, entre Inter x Athletico-PR acontece no Beira Rio, no dia 18 de setembro, às 21h30min.