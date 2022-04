Inter acerta compra do volante Matheus Dias

publicidade

O Inter acertou a compra do volante Matheus Dias junto ao Tombense, de Minas Gerais, por R$ 500 mil — adquiriu 60% dos direitos econômicos. O jogador de 19 anos assinou contrato com o Colorado até fevereiro de 2024.

Matheus Dias chegou ao clube no início de 2021. No Sub-20 do Inter, ele ajudou nas conquistas do Brasileirão, Supercopa do Brasil e Gauchão. Destaque na base colorada, o volante foi promovido ao profissional no início desta temporada.

Até o momento, o atleta disputou apenas uma partida no profissional do Inter: no empate contra o São Luiz por 0 a 0, no Estádio 19 de Outubro, pelo Campeonato Gaúcho, no dia 2 de fevereiro. Na ocasião, o treinador ainda era Alexander Medina.

