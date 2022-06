Inter acerta permanência de zagueiro Vitão até junho de 2023

publicidade

O Inter acertou a permanência do zagueiro Vitão, de 22 anos, até o final de junho de 2023. O defensor, que tinha seu vínculo de empréstimo se encerrando nesta quinta-feira, ampliou seu contrato no Beira-Rio e assinou os documentos nesta tarde. A informação foi confirmada pelo staff do jogador em contato com o Correio do Povo.

O Colorado tinha desejo de manter o atleta como opção para o técnico Mano Menezes, mas aguardava a evolução do conflito entre Rússia e Ucrânia. Após a normativa da FIFA permitir que jogadores de clubes russos e ucranianos seguissem com seus contratos suspensos, as tratativas avançaram.

Em Porto Alegre, são 14 jogos, treze como titular e um gol marcado. Hoje, ele é peça importante do time, que luta no Brasileirão e na Copa Sul-Americana.

