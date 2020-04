Inter aguarda recomendação da CBF para retornar aos treinos

publicidade

O Inter aguarda as recomendações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para poder retornar as atividades no CT Parque Gigante. Assim como o Grêmio, o Colorado também marcou a reapresentação para o dia 2 de maio, mas pode sofrer alteração caso seja determinado que o futebol brasileiro siga paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus.

No entanto, o Inter já possui um planejamento se tiver o aval para retornar aos treinamentos. Entre as medidas, a equipe deve voltar em pequenos grupos e separados para evitar aglomerações, assim como deve realizar os testes do coronavírus nos atletas e funcionários.

O Colorado também já tem um planejamento financeiro para poder manter as contas em dias nesta temporada, que é a negociação de Bruno Fuchs. O zagueiro chamou a atenção do futebol estrangeiro por conta da sua passagem pela Seleção Olímpica, onde atuou como titular, e também pela sua atuação dentro de campo com o Inter. O atleta já teria despertado interesse de clubes da França, Itália e Alemanha.