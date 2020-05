Inter aguarda resposta da Conmebol para tentar recorrer de suspensão de Moisés

publicidade

Enquanto aguarda o retorno definitivo do futebol no Brasil e na América Latina, o Inter trabalha fora das quatro linhas para ter o grupo preparado para a volta da Libertadores. Segundo o repórter Geison Lisboa, o clube enviou à Conmebol um comunicado sobre as punições recebidas após a briga no Gre-Nal. A equipe aguarda a resposta da entidade para buscar um efeito suspensivo ou a diminuição da pena para o lateral Moisés. Ele recebeu quatro jogos de suspensão.

Além de Moisés, o Inter também foi comunicado da suspensão por três jogos de Edenilson, enquanto Victor Cuesta e Praxedes receberam apenas um jogo de gancho. O clube ainda não decidiu se irá recorrer dessas sentenças, já que considera ao menos a punição para Cuesta injusta, visto que no entender a diretoria o zagueiro sequer cometeu alguma infração.

A semana do Inter foi renovações. A principal delas foi a continuidade de Rodrigo Dourado, que mesmo afastado teve seu contrato renovado.