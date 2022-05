Inter alega que perícia aponta inexistência de favorecimento ou intervenção nas eleições

publicidade

Após o laudo pericial sobre as eleições de 2020 apontar problemas no sistema de votação e indícios de uso de robôs, o Inter emitiu uma nota oficial na noite desta quarta-feira. Nela, o Colorado garante que o documento - ao qual o CP teve acesso - "deixa claro a inexistência de qualquer favorecimento ou intervenção em favor de qualquer chapa, o que referenda o resultado do pleito".

O clube ainda garante que "as equipes técnica e jurídica estão analisando o documento para eventuais apontamentos técnicos que se façam necessários". Segundo o comunicado, o Inter está à disposição para auxiliar nas investigações desde o começo. "Do Clube foi exigido, tão-somente, o fornecimento da lista digital dos associados que votaram, o que foi atendido e cuja integridade foi atestada pelo perito".

Por fim, o Inter entende que o vazamento do laudo, que foi disponibilizado na terça-feira no processo - que tramita em segredo de justiça - representa uma "clara intenção de expor e difamar o Sport Club Internacional, o que deve ser lamentado por todos os colorados e coloradas".

Leia a nota na íntegra:

Na tarde desta quarta-feira, a comunidade colorada tomou conhecimento pela imprensa de um laudo de perícia em ação direcionada contra o Sport Club Internacional e as empresas responsáveis pelo sistema de votação utilizado na eleição realizada em dezembro de 2020. Do Clube foi exigido, tão-somente, o fornecimento da lista digital dos associados que votaram, o que foi atendido e cuja integridade foi atestada pelo perito.

O laudo deixa claro a inexistência de qualquer favorecimento ou intervenção em favor de qualquer chapa, o que referenda o resultado do pleito. Nossas equipes técnica e jurídica estão analisando o documento para eventuais apontamentos técnicos que se façam necessários.

A nossa eleição de 2020 foi a maior da história de um clube no futebol brasileiro e temos plena confiança na lisura do processo. O Clube desde o início da ação se manteve à disposição para esclarecimentos.

O vazamento desse laudo de 108 páginas em menos de 24 horas de sua disponibilização no processo, que tramita em segredo de justiça, mostra a clara intenção de expor e difamar o Sport Club Internacional, o que deve ser lamentado por todos os colorados e coloradas.

Veja Também