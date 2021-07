Inter analisa mercado com cautela diante de dificuldades financeiras

publicidade

O Inter segue atento ao mercado para reforçar o elenco, mas também faz a análise com cautela diante das dificuldades financeiras vividas pelo clube. Foi assim que definiu o presidente, Alessandro Barcellos, em entrevista coletiva após o empate em 0 a 0 no Gre-Nal deste domingo, na Arena.

De acordo com ele, o clube busca possibilidades levando em consideração os critérios técnicos, mas também pensa nos problemas financeiros. "O departamento de futebol está trabalhando. Atentos ao mercado, avaliando pontualmente quem ou onde cabe", frisou.

No entanto, reforçou a importância das chegadas. Citou as contratações de Bruno Méndez e Paulo Victor, que já atuaram, além de Mercado, que logo deve estar à disposição de Diego Aguirre. Citou, ainda, o DM: Taison atuou por 45 minutos no clássico e logo deve ter condições de atuar por mais tempo.

Ainda sobre o Gre-Nal, na avaliação de Barcellos, a equipe mereceu ganhar o clássico. "Elogiar a capacidade desse grupo, que pode estar em situação melhor na tabela", resumiu.

O Inter volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30min, para enfrentar o Olimpia. O confronto, que acontece no Paraguai, é válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A volta acontece na próxima quinta, no mesmo horário, no Beira-Rio.

