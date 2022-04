Inter anuncia contratação de Alan Patrick

publicidade

O Inter anunciou a contratação do meia Alan Patrick, 30 anos, que estava no Shakhtar Donetks, da Ucrânia, na tarde desta terça-feira. O jogador de 30 anos assinou contrato em definitivo com o clube gaúcho até abril de 2025.

O Colorado já vinha conversando com o Alan Patrick e o Shakhtar Donetsk há pelo menos duas semanas. Nos últimos dias, o Inter acertou com o meia, mas faltava o acordo com os ucranianos. O presidente Alessandro Barcellos tomou à frente da negociação e confirmou a compra. O atleta está inscrito na Copa Sul-Americana e depende do BID para ficar à disposição do técnico Alexander Medina.

Alan Patrick retorna ao Inter depois de oito anos. Em 2014, sob o comando de Abel Braga, o meio-campista disputou 43 partidas e marcou quatro gols, além de quatro assistências distribuídas. Naquele ano, o Colorado foi campeão gaúcho e chegou na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Não dá pra recusar a ligação de um amigo, né? 📞🤪



Bem-vindo de volta, Alan Patrick! 😍 pic.twitter.com/sNESH2E0sp — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 12, 2022

Veja Também