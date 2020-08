Inter anuncia contratação do atacante uruguaio Abel Hernández

publicidade

O Inter confirmou, na noite desta sexta-feira, a contratação do atacante uruguaio Abel Hernández. O anúncio oficial nas redes sociais foi feito pelo ex-jogador do clube, o também uruguaio Diego Forlán.

O jogador, de 30 anos, assina contrato até 30 de junho de 2021. O uruguaio tem 29 jogos pela Seleção. Com 11 gols marcados, é o terceiro maior goleador da seleção em atividade, atrás apenas de Suárez e Cavani.

Disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e três edições da Copa América, conquistando o título em 2011. Hernández tem 12 temporadas no futebol europeu, onde jogou no Palermo, no Hull City e no CSKA, da Rússia. Na temporada 2019/2020, jogou no Al Ahli do Catar, marcando 13 gols em 22 jogos.

Abel revelou que os contatos feitos por Eduardo Coudet, ao longo dos últimos meses, foram decisivos para optar pelo Inter. Sua utilização, porém, ainda é uma incógnita. Ele não joga desde março, mas garante que, em uma semana estará apto fisicamente. “O que me falta é poder treinar com a equipe. Estou há dois meses treinando com um profissional, nove sessões por semana”, afirmou o centroavante, ainda no Uruguai. “Hoje, Paolo é o melhor nove do futebol sul-americano. O desafio vai ser muito alto para superá-lo, mas estou capacitado”.

Ficha do atleta:

Nome: Abel Mathías Hernández Platero

Nascimento: 08/08/1990

Natural: Pando (Uruguai)

Altura: 1,85m

Carreira:

2006 | Central Español (Uruguai)

2008 | Peñarol (Uruguai)

2009 | Palermo (Itália)

2014 | Hull City (Inglaterra)

2018 | CSKA (Rússia)

2019 | Al-Ahli (Catar)