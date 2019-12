Inter anuncia contratação do lateral-direito Rodinei

publicidade

O Inter anunciou de forma oficial a contratação do segundo reforço do dia nesta segunda-feira. Após anunciar o volante Musto, o Colorado confirmou a chegada do lateral-direito Rodinei, de 27 anos, que estava no Flamengo. O jogador terá vínculo por empréstimo até o fim de 2020.

A informação foi confirmada nas redes sociais e no site oficial do clube, após a finalização das tratativas. Rodinei deve assinar contrato após a realização dos exames médicos.

Revelado pelo Avaí, Rodinei passou por outro clube de Santa Catarina, o Marcílio Dias. Depois, atuou no Corinthians e na Ponte Preta, de onde saiu no fim de 2014 rumo ao Flamengo, após boa passagem pela equipe de Campinas.

Neste ano, começou a temporada como titular do Flamengo, mas passou ao banco de reservas após a chegada de Rafinha, lateral fundamental para a campanha do Flamengo nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Nos três anos em que esteve no rubro-negro carioca, atuou por 160 vezes com a camisa do clube. Em 2019, Rodinei entrou em campo em 27 jogos, permanecendo em campo por 1.750 minutos, entre Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Carioca.

Ficha

Rodinei Marcelo de Almeida

Nascimento: 29/01/1992 (27 anos)

Natural: Tatuí (SP)

Altura: 1m75

Clubes por onde passou:

2011 - Avaí

2012 - Marcílio Dias

2012 - Corinthians

2013 - CRAC

2014 - Penapolense

2014 - Ponte Preta

2015 - Flamengo