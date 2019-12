Inter anuncia Eduardo Coudet como novo técnico

publicidade

Enfim a confirmação. Dois dias depois de seu último compromisso pelo Racing, Eduardo Coudet foi anunciado nesta segunda-feira como novo treinador do Inter. O argentino assumirá a vaga deixada por Zé Ricardo. O treinador, de 45 anos, irá desembarcar nesta quarta-feira em Porto Alegre. Coudet trabalhará na Capital com seu auxiliar Ariel Broggi e os preparadores físicos Octavio Manera e Guido Cretari, além do analista de desempenho Carlos Fernández.

Nesse sábado, o treinador conquistou o troféu dos campeões com o Racing ao vencer o Tigres por 2 a 0. Coudet chegará ao Inter já sob pressão, com o compromisso de ter de classificar a equipe para a fase de grupos da Libertadores. O Colorado garantiu qualificação apenas para a chamada pré-Libertadores e precisará passar por dois confrontos antes de ingressar em uma das chaves.

Ainda sem mencionar o Inter, Coudet falou sobre seu legado no Racing. "Vou continuar trabalhando. Espero ser um treinador melhor após esses dois anos e espero ter feito deles melhores jogadores", declarou após o duelo diante do Tigres.

Acerto para 2020

O profissional revelou que deixaria o Racing ainda no final de novembro, depois de semanas de muita especulação por conta da presença de dirigentes colorados na Argentina que na ocasião procuravam um substituto para Odair Hellmann. No encontro, que teve a presença de Roberto Melo, então vice de futebol, ficou acertado que o treinador só trabalharia no Inter na temporada 2020. Exatamente por isso, Zé Ricardo foi contratado para finalizar o Brasileirão.

Revelado pelo River Plate e contemporâneo de D'Alessandro no time argentino, Coudet começou a carreira de treinador no Rosário Central em 2015. No mesmo ano, terminou o Campeonato Argentino na terceira posição, classificando a equipe para a Copa Libertadores de 2016 e foi finalista da Copa Argentina. Na competição continental, fez mais uma grande campanha, chegando às quartas de final do torneio, sendo eliminado para o Atlético Nacional (COL), que tornou-se campeão. Também em 2016 decidiu mais uma edição da Copa Argentina, desta vez contra o River Plate.

No meio de 2017, Eduardo Coudet foi contratado pelo Tijuana, do México. Permaneceu na equipe até o final do ano e logo foi para o Racing, onde esteve no comando técnico nas últimas duas temporadas.

Ficha Técnica

Nome: Eduardo Germán Coudet

Data Nascimento: 12/09/1974



Carreira como técnico

2015 | Rosário Central (ARG)

2017 | Tijuana (MEX)

2018 | Racing (ARG)



Conquistas

2019 | Campeonato Argentino

2019 | Troféu dos Campeões