Inter anuncia reforços para o time feminino

Na véspera da reapresentação do elenco de futebol feminino colorado, o clube anunciou a contratação da atacante Luana Grabias, com passagem pela seleção brasileira sub-20. A jogadora, de 21 anos, já teve passagem pelo próprio Inter em 2019, e no ano passado defendeu o 3B da Amazônia, do Amazonas.

O Inter já havia anunciado no final de semana o acerto com a goleira Vivi Hozel, de 31 anos, campeã brasileira em 2013 com o São José (SP) e com passagens nas seleções brasileira de base e principal.

O clube ainda deve anunciar nos próximos dias mais renovações e contratações. Os treinos para a temporada 2012 começam nesta semana, mas os primeiros jogos oficiais serão no final de março.

