Inter apresentará novo uniforme no primeiro dia do ano

publicidade

O Inter apresentará seus novos uniformes no dia 1º de janeiro (quarta-feira) no site e redes sociais do clube. Eles irão a campo pela primeira vez dois dias mais tarde, vestidos pelo time júnior que disputará a Copa São Paulo e jogará contra o Confiança-PB. A venda dos produtos em sites e lojas especializadas começará na segunda-feira, dia 6 de janeiro. A camiseta de jogo será comercializada por R$ 249, valor um pouco mais alto que o praticado pela Nike (era R$ 199 no lançamento da linha, no início do ano).

Porém, ao contrário da empresa norte-americana, que vendia nas lojas uma camiseta mais barata, mas diferente da utilizada pelos jogadores, a Adidas só tem um tipo de uniforme. Ou seja, o modelo disponível para os torcedores será idêntico, fabricado com o mesmo material do utilizado pelo time nas competições oficiais.

Nos próximos meses, a empresa lançará um terceiro uniforme, que terá uma cor completamente diferente das mais utilizadas pelo Colorado. Ou seja, fugirá das tradicionais vermelho, branco e cinza que estão no modelo de identidade visual do clube. A lançada pelo São Paulo, que veste Adidas desde 2018, é azul claro.