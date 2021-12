Inter aprimora parte tática e a bola parada antes de jogo contra o Bragantino

publicidade

Em preparação para o último jogo da temporada, diante do Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, às 21h30min, o Inter realizou nesta quarta um treino no CT do Parque Gigante. O treinador Diego Aguirre comandou atividades físicas, técnicas e táticas. Depois de realizar o aquecimento, a comissão organizou um exercício de posse de bola, seguido por um treinamento coletivo e de bola parada.

Para o confronto, o técnico Diego Aguirre não terá à disposição o capitão Taison, suspenso pelo terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético-GO. Para a vaga, a dúvida está entre Carlos Palacios ou Maurício. O resto da equipe deve ser a mesma que perdeu para o Atlético-GO.

O Inter chega à última rodada do Brasileirão não dependendo apenas de si para conquistar uma vaga à Libertadores. Com 48 pontos e na 12ª colocação, o Colorado precisa vencer a equipe paulista e torcer para que Santos, Ceará, Atlético-GO e América Mineiro não vençam na rodada – o empate dos rivais serve ao Inter. A delegação embarca no início da tarde para Guarulhos, depois se desloca de ônibus até Atibaia, onde ficará hospedada até o duelo.

