Inter atropela o Atlético-MG e volta ao G6 do Brasileirão

O Inter não tomou conhecimento e depenou o Galo no Beira-Rio neste domingo. Com gols de Maurício, duas vezes, e Wanderson, o Colorado construiu a vitória por 3 a 0 diante do Atlético-MG. Com o resultado, os gaúchos chegaram aos 33 pontos e assumiram a 6ª colocação na tabela do Brasileirão. Com menos posse de bola e explorando os contragolpes, o Colorado foi certeiro na estratégia e na pontaria para liquidar a partida com 30 minutos do primeiro tempo.

Maurício, em chutes de fora da área, e Wanderson, após completar cruzamento da direita, definiram a larga vantagem do Inter. O Atlético-MG teve mais posse de bola, criou boas oportunidades ao longo do jogo, mas parou na trave, na falta de pontaria e no goleiro Daniel, que fez ótimas defesas.

O Inter volta a campo na quinta-feira, às 19h15, para enfrentar o Melgar pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, em Arequipa, no Peru. Já pelo Brasileirão, o próximo adversário é o Fortaleza no domingo, às 18h, na Arena Castelão.

Inter avassalador nos contragolpes

Mesmo fora de casa, foi o Atlético-MG que chegou primeiro no ataque. Aos 3 minutos, após cobrança de falta, Nathan Silva subiu sozinho e cabeceou para fora. A resposta do Inter aconteceu três minutos depois e com abertura de placar. Após casquinha de Alemão, Maurício partiu em velocidade e acertou uma paulada da entrada da área. A bola foi no ângulo esquerdo de Everson, que não pôde fazer nada. Um golaço do camisa 27 e 1 a 0 para o Colorado.

Atrás no placar, o Galo voltou a assustar aos 9. Em jogada individual, Keno partiu do lado esquerdo para o meio e finalizou da entrada da área. A bola passou tirando tinta do travessão de Daniel. Com mais posse de bola e presença ofensiva, o Atlético-MG teve mais uma chegada perigosa dois minutos depois. Ademir experimentou da entrada da área e a bola, mais uma vez, passou perto da trave do goleiro colorado.

Mais retraído e explorando contragolpes, o Inter quase aumentou o placar aos 20. Em transição rápida, Wanderson acionou Alemão pela esquerda. O camisa 35 cruzou para Maurício, que finalizou no pé da trave direita de Everson.

Aos 23 minutos, Wanderson aumentou o placar para o Inter. Após bela jogada de Edenilson pela direita, o camisa 11 completou o cruzamento rasteiro para o fundo das redes, 2 a 0. Sete minutos depois, em mais um contragolpe, Maurício fez o seu segundo gol, o terceiro do Inter no jogo. O camisa 27 recebeu na meia direita, cortou para o meio e fuzilou o goleiro do Atlético-MG, 3 a 0.

Em completa desvantagem no placar, o Galo voltou a levar perigo aos 34. Após cruzamento de Nacho Fernández, Ademir completou para o gol, mas Daniel apareceu no meio do caminho e fez uma defesaça. Um minuto depois, Hulk cobrou falta da intermediária, e a bola passou perto da trave direita do Colorado.

Com mais posse de bola, o Atlético-MG seguiu rondando a área dos gaúchos. Aos 41, Mariano recebeu sozinho pela ponta direita, cruzou e Ademir quase completou para o fundo das redes. Mais um lance de perigo do Galo no Beira-Rio, mas sem conseguir descontar no marcador. O Inter tratou de administrar os 3 a 0 construídos com meia hora de jogo e conseguiu levar essa grande vantagem para o intervalo.

Colorado segura pressão do Galo

Cuca fez duas substituições na volta para o segundo tempo. Pedrinho e Vargas entraram nos lugares de Nacho Fernández e Ademir. E foi o Galo que criou a primeira grande chance. Aos 5 minutos, Daniel operou um milagre após finalização na pequena área de Jair. Na sobra, Keno completou por cima do gol.

Aos 10, em boa troca de passes pela esquerda, Vargas serviu Guilherme Arana dentro da área. O camisa 13 finalizou de esquerda para fora. A bola foi na rede pelo lado de fora. Cinco minutos depois, o Atlético-MG voltou a assustar. Após cruzamento da direita, Vargas desviou de cabeça por cima da meta de Daniel.

Com mais posse de bola e pressionando, o Atlético-MG esteve próximo de diminuir o placar aos 17 minutos. Em boa trama pela meia esquerda, Guilherme Arana finalizou da entrada da área. A bola desviou na zaga colorada e foi no travessão de Daniel.

Para tentar sair de trás, o auxiliar Sidney Lobo, que substituiu o suspenso Mano Menezes, promoveu as entradas de Johnny e Pedro Henrique. Maurício e Wanderson, que tiveram ótimas atuações, deixaram o gramado do Beira-Rio sob aplausos.

Aos 29 minutos, a torcida recebeu com euforia a estreia de Braian Romero. O camisa 9 entrou no lugar de Alemão. Na mesma parada, Kaique Rocha entrou no lugar de Gabriel Mercado, que estava pendurado com cartão amarelo. Aos 32, Daniel operou mais uma milagre. Após cruzamento da direita, Hulk ajeitou e Eduardo Sasha, que cabeceou da pequena área. O goleiro colorado fez excepcional defesa e evitou o gol de honra do Galo.

Postado para puxar contragolpes, o Inter teve duas chances em sequência. Na primeira, aos 35, Romero recebeu em velocidade, mas perdeu a posse de bola ao tentar passar da marcação. Um minuto depois, o camisa 9 argentino recebeu na transição ofensiva e acionou Pedro Henrique, que entrava na área pela direita. O camisa 28 finalizou muito mal para fora.

Já buscando apenas amenizar a derrota elástica, o Atlético-MG chegou pela última vez aos 47. Vargas recebeu, girou e finalizou forte. O goleiro Daniel caiu firme para evitar o gol dos mineiros.

Brasileirão Série A - 20ª rodada

Inter 3

Daniel; Fabricio Bustos, Vitão, Gabriel Mercado (Kaique Rocha) e Renê; Gabriel, Edenilson (Estêvão), Carlos de Pena e Maurício; Wanderson (Pedro Henrique) e Alemão (Braian Romero). Técnico: Sidney Lobo (auxiliar).

Atlético-MG 0

Everson, Mariano, Nathan Silva, Alonso, Arana (Dodô); Allan, Jair (Rubens) e Nacho Fernandez (Pedrinho); Ademir (Vargas), Keno (Sasha) e Hulk. Técnico: Cuca.

Gols: Maurício, aos 6 minutos e 30 minutos, Wanderson, aos 23 minutos do primeiro tempo (I)

Cartões amarelos: Gabriel Mercado (I); Ademir (A);

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)

Data e hora: 31 de julho de 2022, domingo, às 16h

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)