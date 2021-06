Inter avança negociações de Praxedes com Bragantino

publicidade

O Inter está perto de acertar a venda do meia Praxedes, de 19 anos, ao Bragantino. Ainda não há informações sobre os valores envolvendo a negociação. No entanto, o Inter segue com a necessidade de fazer caixa, diante da grave crise financeira vivida pelo clube nos últimos anos, e agravada pela pandemia de Covid-19.

O meia, de 19 anos, atuou 18 vezes na temporada 2021 sob o comando de Miguel Angel Ramírez, e marcou um gol, justamente na goleada sofrida diante do Fortaleza, por 5 a 1. Apesar de ser presença constante no esquema, teve suas últimas atuações contestadas.

Precisando da classificação para diminuir o momento de turbulência, o Inter encara o Vitória, no Beira-Rio, na noite desta quinta-feira, às 21h30min, pela terceira fase da Copa do Brasil. Por conta da vitória por 1 a 0 no jogo de ida, avança às oitavas com um empate.