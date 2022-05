Inter busca empate contra o Cuiabá e chega a quatro partidas sem vencer no Brasileirão

publicidade

O Inter empatou pela quarta vez seguida no Brasileirão. Na noite deste sábado, na Arena Pantanal, o Colorado saiu atrás do placar, no gol de Valdívia, mas buscou o empate com Carlos de Pena de pênalti. Com o resultado, os gaúchos ficam na 10ª colocação com 10 pontos conquistados.

O primeiro tempo em Mato Grosso ficou marcado pelo equilíbrio e pela boa atuação dos goleiros. Walter, do Cuiabá, fez duas boas defesas em finalizações de Wanderson e David. Já Daniel, do Inter, fez ótima intervenção em chute de Valdívia. No segundo tempo, a lei do ex apareceu na capital matogrossense. Valdívia, ex-jogador colorado, cobrou falta da entrada da área, contou com a colaboração do arqueiro gaúcho e abriu o placar. O Inter arrancou o empate na parte final, em cobrança de pênalti de Carlos de Pena.

O Inter volta a campo na terça-feira, às 21h30, para enfrentar o 9 de Octubre, do Equador, pela última rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, no Beira-Rio. Já pelo Campeonato Brasileiro, o próximo adversário é o Atlético-GO, na próxima segunda-feira, às 20h, também em Porto Alegre.

Goleiros se destacam na primeira etapa equilibrada

Com o apoio do torcedor na Arena Pantanal, o Cuiabá iniciou a partida com imposição na parte ofensiva. No primeiro minuto, Gabriel Mercado errou na saída de bola, Jenison recuperou e partiu em velocidade pelo lado direito. Na hora do cruzamento, Moisés travou e colocou para escanteio. Na cobrança de escanteio, o ataque do Dourado finalizou para defesa tranquila de Daniel.

O Inter, aos poucos, passou a ter mais posse de bola e criou a primeira chance de gol. Aos 9 minutos, após boa troca de passes, Alan Patrick abriu pela esquerda com Wanderson. O camisa 11 ajeitou e bateu de perna direita. O goleiro do Dourado caiu no canto direito e agarrou firme. Enquanto o Colorado tinha mais a bola, mas não conseguia criar chances claras, o Cuiabá buscava o erro dos gaúchos para sair em velocidade no contra-ataque. Ambas as equipes erravam muitos passes e, por isso, o jogo não fluía.

Após bons minutos sem emoção, a partida teve dois lances de perigo em dois minutos, um para cada lado. Aos 28, Liziero achou Wanderson pela esquerda. O camisa 11 passou como quis por João Lucas e cruzou para a área. Alan Patrick fez o corta-luz e David, da marca do pênalti, finalizou para grande defesa de Walter. No minuto seguinte, a resposta do Cuiabá. João Lucas fez boa jogada pela direita e cruzou para a área. Valdívia ganhou pelo alto e desviou por cima do gol de Daniel. No lance, o camisa 10 do Dourado pediu pênalti de Bustos, mas a arbitragem nada marcou.

Aos 38 minutos, o Inter teve um gol bem anulado. Após cruzamento de Bustos, Wanderson desviou de cabeça e David, impedido, completou para o fundo das redes. O camisa 17 estava à frente da zaga do Cuiabá. Cinco minutos depois, Liziero cobrou escanteio da esquerda e David, no primeiro poste, desviou de cabeça por cima do gol de Walter.

Aos 44, a última chegada perigosa do primeiro tempo foi do Cuiabá. Valdívia dominou da entrada da área e obrigou uma grande defesa de Daniel. O goleiro colorado voou no ângulo esquerdo e espalmou para escanteio.

Lei do ex e empate de pênalti

Em busca da vitória em casa, o Cuiabá voltou para o segundo tempo com uma mudança: a entrada de Rodriguinho no lugar de Felipe Marques. Na primeira chegada perigosa, o Dourado abriu o placar. Aos 3 minutos, Moisés cometeu falta infantil em Rodriguinho na entrada da área. Na cobrança, Valdívia cobrou forte no meio do gol, contou com a falha de Daniel a abriu o placar na Arena Pantanal, 1 a 0. A lei do ex funcionou no Mato Grosso.

Em desvantagem no marcador, Mano Menezes logo tratou de fazer duas substituições. Aos 9, Carlos de Pena e Alemão entraram nos lugares de Liziero e David. E o Inter melhorou na partida. Aos 13, Wanderson finalizou travado pelo lado esquerdo e a bola saiu para escanteio. Na cobrança, De Pena subiu e desviou de cabeça para fora.

Aos 18 minutos, o Colorado reclamou de pênalti. Carlos de Pena fez jogada pela esquerda e cruzou. A bola tocou no braço esquerdo do zagueiro Marllon. O árbitro Ramon Abatti e o VAR Heber Roberto Lopes nada marcaram. Mandaram o jogo seguir.

O Cuiabá baixou as linhas e esperava o contragolpe para tentar matar o jogo. O Inter, por sua vez, foi para o ataque. Para buscar o empate, Mano Menezes fez mais três substituições. Maurício, Pedro Henrique e Wesley Moraes foram a campo nos lugares de Edenilson, Alan Patrick e Wanderson.

O abafa colorado deu resultado aos 36 minutos. Após boa alçada na área, Gabriel Mercado foi atingido por João Lucas dentro da área. Após revisão no VAR, Ramon Abatti marcou pênalti para o Inter. O lateral-direito do Dourado recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Na cobrança da penalidade, Carlos de Pena bateu no canto esquerdo de Walter e deixou tudo igual, 1 a 1.

Com um a mais, os gaúchos foram ao ataque para tentar a virada. Aos 46 minutos, Moisés finalizou da intermediária e obrigou o goleiro Walter a boa defesa. Aos 49, o Inter ainda teve a última chance do jogo. Após cruzamento de Pedro Henrique, Wesley Moraes finalizou mal à esquerda do gol de Walter.

Campeonato Brasileirão - 7ª rodada

Cuiabá 1

Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Cristhian Rivas (Marcão), Pepê e Valdivia (Marquinhos); Alesson (André Luiz), Felipe Marques (Rodriguinho) e Jenison (André Felipe). Técnico: Luiz Fernando Iubel.



Inter 1

Daniel; Fabricio Bustos, Gabriel Mercado, Vitão e Moisés; Gabriel, Liziero (Carlos de Pena), Edenilson (Maurício) e Alan Patrick (Wesley Moraes); Wanderson (Pedro Henrique) e David (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Gols: Valdívia, aos 3 minutos do segundo tempo, e Carlos de Pena, aos 36 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: João Lucas (C); Mano Menezes, Gabriel Mercado, Moisés e De Pena (I);

Cartões vermelhos: Luiz Fernando Iubel e João Lucas (C)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Éder Alexandre e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Data e hora: 21 de maio, sábado, às 21h

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)