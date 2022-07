Inter busca empate diante do Ceará e segue entre os líderes do Brasileirão

publicidade

Com foco total na Sul-Americana, o Inter enfrentou o Ceará com time completamente reserva na noite deste sábado, em Fortaleza, em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. E o resultado não foi ruim: saiu atrás, mas buscou empate em 1 a 1. Com o resultado, o Inter segue entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Ocupa, momentaneamente, a 4ª posição, com 25 pontos conquistados.

Os gols foram marcados no primeiro tempo. Aos 19, Lima, de pênalti, abriu o placar para o Ceará. Apenas 4 minutos depois, Moisés empatou de cabeça.

Agora, o Colorado volta suas atenções para a competição continental, na qual enfrenta o Colo-Colo, nesta terça-feira, às 21h30min, pelo jogo de volta das oitavas de final. Para avançar, precisa vencer por três gols de diferença. Caso vença por dois, a decisão da vaga será nos pênaltis. O próximo compromisso pelo campeonato nacional é no dia 11 de julho, contra o América-MG, no Beira-Rio.

Primeiro tempo com 1 a 1 movimentado

Conforme já estava previsto no planejamento, Mano Menezes colocou em campo time reserva em Fortaleza. A começar pelo goleiro: Keiller foi o escolhido. O time foi reforçado por Taison entre os 11 iniciais. Thauan Lara foi opção no meio e Wesley Moraes comandou o ataque.

Logo no primeiro lance do jogo, o Inter desperdiçou grande chance de abrir o placar. Taison colocou a bola na área, e Victor Luis cortou mal, para o meio. Ali estava Wesley Moraes, que escorregou e perdeu, para desespero de Mano. Aos 15, nova chance para o centroavante, após contra-ataque em velocidade pela direita. No entanto, mais uma vez ele não aproveitou.

O castigo veio aos 19 minutos. Em bola a princípio despretensiosa lançada do campo de defesa do Ceará, o lateral Heitor perdeu o tempo da bola. Deixou ela quicar e Iury Castilho foi mais rápido. Se adiantou, invadiu a área e foi derrubado por Keiller. Na cobrança, o goleiro do Inter até acertou o canto, mas Lima bateu com categoria, sem chances, para fazer o 1 a 0.

A resposta do Inter não demorou. Apenas 4 minutos depois, Thauan Lara sofreu falta no lado esquerdo de ataque, quase na linha de fundo. Taison levantou no segundo pau, onde Moisés apareceu livre para complementar de cabeça e empatar a partida. Na comemoração, um princípio de confusão entre os jogadores das duas equipes, que logo foi controlado pela arbitragem.

Com o empate, o Inter melhorou no jogo. Passou a pressionar e finalizar mais que o adversário. Aos 32, somava 8 finalizações contra apenas duas do Ceará. A melhor delas em cobrança de escanteio novamente no segundo pau. A defesa do Ceará precisou salvar em cima da linha para evitar a virada colorada.

Nos minutos finais, no entanto, o ímpeto diminuiu. O Ceará se reencontrou no partida, e até ensaiou alguns ataques, apesar de insistir demais nos lançamentos longos que não renderam jogadas de perigo. Assim, o confronto foi ao intervalo empatado em 1 a 1.

Jogo perde em qualidade

Se por um lado o primeiro tempo foi bem movimentado, a etapa final começou muito mais amarrada. As equipes voltaram iguais do intervalo, sem trocas, e a partida ficou truncada. Apenas aos 13 minutos o Inter fez a primeira troca, com a entrada de Matheus Cadorini no lugar de Wesley Moraes, com mais uma atuação discreta.

A primeira boa chance do Ceará só saiu aos 15 minutos, e graças a uma tomada de decisão errada da defesa do Inter. Zé Roberto, sozinho entre três marcadores, foi calçado por trás por Liziero. Na cobrança de falta rápida, ele abriu bola para Nino Paraíba, que bateu rasteiro, cruzado, e ela percorreu perigosamente toda a extensão da grande área, saindo a direita do goleiro Keiller.

Aos 19 minutos, o torcedor do Inter levou um grande susto. Após levantamento da esquerda, Iury Castilho subiu mais alto que a zaga e cabeceou para o gol, sem chances para Keiller. No entanto, após consulta ao VAR, com direito a linha traçada ao vivo conforme nova orientação da CBF, a arbitragem flagrou posição irregular do jogador do Ceará, e o lance foi anulado por impedimento.

No fim, o jogo caiu de produção. O Ceará até foi melhor no segundo tempo, controlando mais ações e ficando com a bola, mas não traduziu isso em criações de chances. Além do gol anulado, sequer finalizou com perigo na direção de Keiller. Assim, a partida, que ainda teve expulsão de Matheus Cadorini no fim, terminou no mesmo 1 a 1 da etapa inicial, e os reservas do Inter garantiram um ponto para o colorado antes da decisão de terça-feira pela Sul-Americana.

Campeonato Brasileiro - 15ª rodada

Ceará

Vinicius; Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda e Victor Luis; Richard, Richardson (Geovane) e Lima (João Victor); Zé Roberto (Matheus Peixoto), Iury Castilho e Erick (Kelvin/Dentinho). Técnico: Marquinhos Santos

Inter

Keiller; Heitor, Kaíque Rocha, Rodrigo Moledo e Moisés (Mauricio); Johnny (Gabriel), Liziero, Caio Vidal, Thauan Lara (Estevão) e Taison (Mercado); Wesley Moraes (Cadorini). Técnico: Mano Menezes

Gols: Lima (19/1T), Moisés (23/1T)

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Nino Paraíba, Richard e Richardson (Ceará); Heitor, Taison e Moisés (Inter)

Cartão vermelho: Matheus Cadorini (Inter)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e hora: 02/07, às 19h