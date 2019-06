Inter busca "negócios de oportunidade" para reforçar grupo, diz Rodrigo Caetano

publicidade

Em Atibaia, onde o Inter faz o trabalho de inter-temporada, o diretor executivo de futebol do Inter, Rodrigo Caetano, falou sobre a busca por contratações para o segundo semestre. Ele citou a dificuldade em buscar nomes no mercado, mas diz que está atento a possíveis "negócios de oportunidade" para reforçar grupo.

Questionado sobre uma eventual reposição para o lateral Iago, vendido ao Augsburg, da Alemanha, falou que o Inter está no mercado observando não apenas laterais, mas procura peças em todas as posições.

Citou, ainda, que há dificuldades em todos os mercados. No futebol brasileiro, muitos atletas já fizeram o mínimo de sete jogos pelo campeonato nacional, o que impede que os jogadores vistam outra camisa no Brasileirão. Já no mercado sul-americano, há outro impecilho para o Inter, já que o clube conta com seis estrangeiros em seu elenco - limite de relacionados estipulado pela CBF é de cinco jogadores.

Sobre o negócio envolvendo Iago, Caetano disse que os valores não podem ser revelados, mas avaliou como "bom negócio a nível econômico" para o clube. Frisou a perda técnica, por conta da qualidade do jogador, mas destacou que o negócio foi bom para ambas as partes. Por ora, Uendel inicia o segundo semestre como titular.

Rodrigo Caetano avaliou, ainda, como "acima da expectativa" os dois primeiros dias de trabalho de inter-temporada em Atibaia. Declarou que os jogadores se apresentaram em boas condições mesmo com os oito dias de recesso. "Os exames e os números apresentaram que todos se cuidaram, facilitando o trabalho da preparação física e do Odair", comemorou.

O Inter realizará dois jogos-treino em Atibaia. O primeiro, dia 28, às 10h, contra o Pouso Alegre-MG. No dia seguinte, no mesmo horário, o adversário é o Atibaia-SP.

Rodrigo Caetano afastou a possibilidade de amistoso em Porto Alegre, no retorno do Inter, mas reforçou o desejo da realização de pelo menos mais um jogo-treino. No entanto, por conta das dificuldades encontradas para encontrar equipes disponíveis (muitos times do Interior do Estado ainda estão envolvidos com as séries C e D), isso ainda não está confirmado.