Inter busca reabilitação diante do desesperado Esportivo no Beira-Rio

publicidade

Cheio de desfalques e machucado pela derrota no Gre-Nal, o Inter vai a campo neste sábado à tarde, às 16h30min, para enfrentar o Esportivo no estádio Beira-Rio. O jogo é válido pela derradeira rodada da fase classificatória do Gauchão e, apesar de já estar classificado, o time colorado precisa vencer para garantir o segundo lugar na tabela. Se atingir o objetivo, além de garantir que não vai enfrentar o Grêmio antes da decisão, adquire a vantagem de jogar a segunda partida da próxima fase em casa.

- Gauchão 2023: acompanhe Inter x Esportivo em tempo real

Já projetando a próxima fase, Mano Menezes vai escalar uma equipe mista. Além dos vários jogadores lesionados ou suspensos, como o próprio técnico, que recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico, no domingo passado, ele deve dar chance para algumas peças menos utilizadas. O goleiro John, por exemplo, vai começar a partida no lugar de Keiller, que fraturou dois dentes.

No meio-campo, Matheus Dias também receberá uma oportunidade. Ele entrou no segundo tempo do Gre-Nal e, mais uma vez, mostrou que merece ser melhor observado. "Queremos fechar a primeira fase com vitória. A equipe está bem concentrada e vamos em busca do resultado", afirmou o volante.

Ele garante que o time vai buscar uma recuperação após a derrota no Gre-Nal: "O último jogo (clássico) não foi o que esperávamos. Então, temos que dar uma resposta aqui no Beira-Rio vencendo e garantindo o segundo lugar na fase classificatória". No ataque, Luiz Adriano é a grande atração. Depois de reestrear no clássico, ele vai começar a partida deste sábado em casa.

Gauchão 2023 - 11ª rodada

Inter

John; Mário Fernandes, Nico Hernandez, Igor Gomes e Renê; Matheus Dias, Johnny, Estêvão e Alan Patrick; Wanderson e Luiz Adriano.. Técnico: Sidnei Lobo (auxiliar).

Esportivo

Copettti, João Gabriel, Cleyton e Jean Pablo; Márcio Lima, Bulhões (Hippolito), Fabrício Lusa, Vinícius Kiss e Roger Bastos; Richard e Flávio Torres (Xandy). Técnico: Carlos Moraes.

Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn.

Assistentes: Fagner Bueno Cortes e Mateus Olivério Rocha.

Data e hora: 11 de março, às 16h30min.

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS).

Veja Também