Inter busca recuperação na Colômbia e encaminhar avanço na Libertadores

publicidade

Faltam pouco menos de cinco meses para o fim da temporada, mas o Inter já dá evidentes sinais de estresse e cansaço. O acúmulo de jogos, a falta de tempo para treinar, alguns reveses inesperados dentro de campo e até as disputas políticas nos bastidores tiraram a força do time colorado, que nas últimas semanas vem patinando tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Em busca de uma recuperação, o Inter viajou para a Colômbia, onde enfrenta o América de Cali, hoje à noite.

CORREIO DO POVO TRANSMITE A PARTIDA MINUTO A MINUTO A PARTIR DAS 21h30min

Para não correr riscos, o time colorado precisa vencer ou, no mínimo, arrancar um empate diante dos colombianos hoje. Afinal, após perder o Gre-Nal, quarta-feira passada, manteve a liderança do grupo E, com o mesmo número de pontos que o Grêmio, sete. Em seguida, empatados com quatro pontos, vêm o próprio América de Cali e a Universidad Católica. Os chilenos visitam o Grêmio, também nesta quarta-feira, mas mais cedo, a partir das 19h15min. O problema é que os colorados não jogam mais no Beira-Rio nesta fase.

“Precisamos retomar o que vínhamos fazendo antes. O nosso time podia vencer em casa ou fora do mesmo jeito. Temos que fazer isso de novo. Deixamos escapar a chance no Beira-Rio (no Gre-Nal) e agora precisamos buscar os pontos fora. Precisamos da vitória aqui na Colômbia”, avaliou Victor Cuesta, já na Colômbia, onde o time treinou nesta terça-feira no final da tarde.“Tivemos uma viagem longa depois de mais um jogo do Brasileiro. Mas foi uma boa viagem, conseguimos até descansar um pouquinho. Agora, vamos focar no jogo contra o América, que é muito importante para garantir a nossa classificação”, disse o zagueiro.

Na delegação que viajou ainda no domingo, há algumas surpresas. A principal é William Pottker, que estava negociando a sua transferência para a Turquia. As tratativas deram uma esfriada nos últimos dias, fazendo com que o atacante voltasse ao radar de Coudet. Outro reforço para o setor é João Peglow, recuperado de lesão. Ambos devem começar no banco de reservas.

D’Alessandro, que também seria uma opção, ficou em Porto Alegre para, segundo informação do próprio Inter, resolver assuntos particulares. Mas a lista de ausências é muito maior. Edenilson e Moisés estão suspensos e não viajaram. Além disso, há Uendel, Rodinei, Pedro Henrique e Rodrigo Dourado, afastados em quarentena por terem sido diagnosticados com Covid-19.

A situação mais complicada é justamente na lateral esquerda, onde as duas principais opções (Moisés e Uendel) estão fora do jogo. No Gre-Nal, Coudet improvisou Jussa na posição, mas o rendimento não foi bom. O garoto Léo Borges, formado na base, está com a delegação e pode aparecer no time.

No primeiro encontro entre Inter e América de Cali, há 13 dias, o Colorado levou a melhor e venceu por 4 a 3 no Beira-Rio. Porém, foi um jogo complicado, que chegou a estar empatado por 3 a 3 e só foi definido nos acréscimos, com um gol salvador de Boschilia. “Eles fizeram um grande jogo em Porto Alegre. Foi lindo de se ver. Então, temos que ter cuidado, pois eles têm jogadores muito qualificados. Precisamos nos concentrar e fazer o melhor para conquistar a vitória”, finaliza Cuesta.

Libertadores 2020 - 5ª rodada do grupo E

América de Cáli

Chaux; Ureña, Marlon Torres, Segovia e Velasco; Paz, Carrascal, Sierra e Vergara; Pérez e Ramos. Técnico: Juan Cruz Real

Inter

Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e Jussa; Lindoso, Musto (Nonato), Boschilia e Patrick; Galhardo e Abel Hernández. Técnico: Eduardo Coudet

Arbitragem: Guillermo Guerrero (EQU)

Local: Pascual Guerrero, em Cali (Colômbia)

Horário: 21h30min