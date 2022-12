Inter busca reforços com experiência e ambição

publicidade

Embora não admita qualquer das negociações em andamento e nem cite para quais posições procura se reforçar, o Inter está no mercado e, apesar das importantes dificuldades financeiras, deve trazer pelo menos quatro ou cinco jogadores até o início do Gauchão, em janeiro. Além disso, na avaliação dos dirigentes, as competições que o clube enfrentará em 2023, principalmente a Libertadores da América, impõe um outro tipo de reforço.

O perfil buscado é de jogadores com experiência, mas ainda com ambições na carreira. Um exemplo é Carlos de Pena, trazido no ano passado pelo Inter após construir uma trajetória na Europa. Apesar disso, ele mantém aguçada a cobiça por novas conquistas, agora no Brasil. “A gente considera que o time é competitivo, é bom, mas os desafios da próxima temporada são grandes. Por isso, precisamos qualificar ainda mais. Estamos trabalhando muito nesse sentido”, afirmou, em entrevista no começo da semana, o presidente Alessandro Barcellos.

Um dos nomes que se encaixa no perfil e está próximo de ser anunciado é o de Igor Gomes, do São Paulo. Aos 23 anos, é considerado um jogador promissor, apesar de ter sido pouco utilizado por Rogério Ceni na temporada. Ele tem contrato até março com o clube do Morumbi. Por isso, o Inter busca antecipar a rescisão para apresentálo como reforço agora.

