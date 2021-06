Inter busca três defensores para reforçar grupo de Diego Aguirre

publicidade

O Inter deve anunciar nos próximos dias a contratação de defensores. O foco do Colorado é entregar ao técnico Diego Aguirre dois zagueiros e um lateral. Segundo informações do repórter Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, a direção negocia com o uruguaio Bruno Méndez Cittadini, de 21 anos, com o zagueiro Juan Jesus, de 30, criado no clube e atualmente na Roma, e com o lateral Paulo Victor, de 20, do Botafogo.

Jesus tem contrato com o clube italiano até o dia 30 e ficará livre no mercado. Se receber proposta de clubes do nível da Roma, deverá permanecer na Europa. Caso contrário, pode retornar ao futebol brasileiro. Além do interesse do Inter, o nome do defensor foi especulado no Flamengo, onde o departamento de dados do rubro-negro aprovou uma possível contratação.

O uruguaio Bruno Méndez foi adquirido pelo Corinthians no início da temporada 2019 por cerca de US$ 3 milhões do Montevideo Wanderers. A negociação com o Inter é por empréstimo, com um jogador colorado sendo repassado emprestado pelo mesmo período de contrato.

Inicialmente, Paolo Guerrero seria incluído no acordo, mas com a lesão do peruano outro nome deverá entrar no negócio. Os paulistas demonstraram interesse no meia Nonato, mas o Inter não deseja liberar o jogador.

O Inter negocia com o Botafogo a contratação do lateral direito Paulo Victor. O Colorado deve comprar os direitos econômicos do defensor de 20 anos, pois é considerado pelo clube como um atleta com possibilidades de crescimento. O clube carioca detém 50% do vínculo e os outros 50% pertencerem ao Nova Iguaçu.

