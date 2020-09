Inter busca viabilizar empréstimo do lateral-esquerdo Natanael

publicidade

Pouco aproveitado no Inter, o lateral esquerdo Natanael, que chegou em 2019, deve ser emprestado. Pelo menos é o que busca o clube, já que o atleta não está nos planos do técnico Eduardo Coudet.

Conforme o departamento de futebol do Inter, não há nenhuma proposta pelo jogador. No entanto, por conta do contrato, a direção espera que ele possa atuar por outro clube. No Inter, ele tem a concorrência de Moisés e Uendel, além do garoto Léo Borges, que vem treinando na posição.

Natanael, anunciado em julho de 2019, ainda tem um longo contrato com o Inter. O vínculo do jogador com o clube se estende até o final de 2022.