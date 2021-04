Inter busca vitória para tentar terminar primeira fase do Gauchão na liderança

publicidade

Miguel Ángel Ramírez está pressionado e precisa reverter a má impressão deixada na derrota para o Always Ready, na última terça-feira. Para isso, precisa liderar o Inter em uma vitória neste sábado, contra o Esportivo pelo Gauchão, e na próxima terça-feira, quando o time colorado joga contra o Deportivo Táchira a sua segunda partida pela Libertadores.

Apesar dos discursos em contrário, Ramírez tem sido alvo de contestações, inclusive internas. Durante a semana, o vice de futebol, João Patrício Herrmann, deixou clara a insatisfação dos dirigentes com a derrota na Bolívia, considerada incompatível com as pretensões do clube na temporada. Em entrevista à Rádio Guaíba, ele cobrou a recuperação imediata. “A gente sabe que o Inter tem um elenco bastante qualificado e, por mais que nosso adversário seja campeão boliviano e tenha feito contra nós uma Copa do Mundo, não é aceitável essa derrota”, disse, deixando claro a posição da direção. Ele ressaltou, porém, que o espanhol está no início de um trabalho e que terá tempo para impor os seus métodos. Ou seja, não corre qualquer risco de perder o cargo.

Mas é nesse ambiente que o time busca a primeira posição na fase classificatória do Gauchão, o que lhe renderia benefícios nas etapas seguintes. Para isso, é preciso vencer o Esportivo no Beira-Rio, além de torcer por um tropeço do Grêmio na rodada. É provável que todos os titulares em condições sejam utilizados, mas não está descartado preservar um ou outro jogador para terça-feira.

Campeonato Gaúcho - 11ª rodada

Inter

Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Pedro Henrique e Leo Borges; Lindoso, Praxedes, Nonato, Patrick e Jão Peglow; Yuri Alberto. Técnico: Miguel Angel Ramírez

Esportivo

Anderson; Itaqui, Junior Alves, Jean e Juan Sosa; Michael, Lucas Hulk, Matheus Santana e Juninho Tardelli; Vini Martins e William. Técnico: Gustavo Papa

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Data e hora: 24/04, às 21h