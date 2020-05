Inter cancela treino desta terça-feira devido à chuva

publicidade

Chuva nunca foi empecilho para treinamentos de futebol, porém, com a pandemia da Covid-19 que já custo a vida de mais de 11 mil brasileiros, a situação mudou. O Inter irá treinar todos os dias de manhã, mas como a terça-feira amanheceu chuvosa, a comissão técnica e o departamento médico do clube optaram pela não realização da atividade. O objetivo é não expor o elenco ao clima.

Depois da paralisação devido ao decreto do governador Eduardo Leite impedindo treinos em conjunto, o Colorado voltou as atividades na segunda-feira. Segundo informações divulgadas no site oficial, os atletas foram divididos em dois grupos para os treinos.

Inicialmente, “orientados pelos preparadores físicos, os atletas realizaram exercícios de força e resistência, além de uma corrida leve”. Na parte final, Eduardo Coudet “orientou treinos técnicos no gramado”. O Inter não revelou que tipo de treinamentos foram esses, mas, segundo o próprio clube, a comissão técnica segue “rotina rígida de protocolos de saúde” e “o elenco alvirrubro toma todos os cuidados de higiene, limpeza e distanciamento neste período de Pandemia”.

Sem a possibilidade de manter “o corpo e mente em dia”, como diz texto publicado no site do Inter nesta terça-feira, a próxima atividade está marcada para quarta-feira de manhã. Se o tempo ficar instável, há a possibilidade de novo cancelamento. Ainda não há previsão de quando as competições serão liberadas.

No Rio Grande do Sul, são 2.808 casos confirmados e 105 óbitos. A pandemia atinge 203 municípios e a bandeira na região de Porto Alegre seguirá laranja, pelo menos, até o dia 17, o que obriga os clubes a treinarem de forma individualizada com os seus jogadores.