Inter cancela treino devido à chuva em Porto Alegre

publicidade

Devido à chuva que cai desde a segunda-feira em Porto Alegre, o Inter optou por cancelar o treino desta terça-feira no CT do Parque Gigante. O clube tem realizado as atividades físicas e técnicas todos os dias pela manhã, porém, nesta terça esperou até à tarde por uma melhora nas condições climáticas, fato que não ocorreu.

Como a previsão é que o frio aumente e a chuva termine até amanhã, o grupo comandado por Eduardo Coudet deve voltar as atividades na quarta-feira pela manhã. O Inter entrou na nona semana de treinamentos desde o retorno da paralisação do futebol e aguarda a liberação dos treinos coletivos por parte do governo do Estado.

Entretanto, na segunda-feira, o governador Eduardo Leite descartou a possibilidade da volta das atividades sem distanciamento social, após afirmar em coletiva que “a volta do futebol, neste momento, não é prioridade”. Desta forma, a retomada das partidas do estadual em 19 de julho, como aguardado pela Federação Gaúcha de Futebol e os clubes, está praticamente descartada.