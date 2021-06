Inter confirma demissão de Miguel Ángel Ramírez

publicidade

A curta passagem de Miguel Ángel Ramírez acabou oficialmente nesta sexta-feira. O espanhol não resistiu à eliminação do Inter na Copa do Brasil e foi demitido pela direção. Diagnosticado com Covid-19, o treinador não esteve na beira do campo no que acabou sendo o último jogo de sua comissão técnica no Beira-Rio.

No comando da equipe, foram 21 jogos, com 10 vitórias, quatro empates e sete derrotas – um aproveitamento de 54% em cerca de três meses de trabalho. No período, não houve vitórias em Gre-Nais e o time ficou com o vice do Gauchão, além de ser eliminado precocemente na Copa do Brasil. Na Libertadores, avançou às oitavas de final como primeiro do grupo, ainda que com dificuldades.

Junto com Ramírez, deixam o Inter o auxiliar técnico Martín Anselmi, o preparador físico Cristóbal Fuentes e o analista de desempenho Luis Piedrahita.

Técnico foi contratado para dar nova cara ao Inter

Com contrato de dois anos, Ramírez foi anunciado no dia 2 de março com a promessa de um futebol ofensivo e diferente. Seria um novo projeto, após o encerramento do Brasileirão 2020 e a saída de Abel Braga do time. Na ocasião, o Inter ficou somente um ponto atrás do Flamengo, o campeão da edição. A proposta que deveria ser executada pelo espanhol era a de dar um novo modelo, mais propositivo e menos reativo, ao time.

Ramírez fez sua estreia no dia 14 de março, contra o Ypiranga, com uma vitória. O espanhol conseguiu a classificação na fase de grupos da Libertadores e teve nas goleadas contra o Táchira e Olímpia – seus melhores momentos – demonstrando bastante repertório ofensivo.

No entanto, o desempenho nas partidas fora de casa resultaram no pior primeiro lugar da fase de grupos – o que gerou críticas da torcida. A campanha na primeira fase do torneio continental acabou com um amargo empate sem gols com o Always Ready.

Queda de rendimento

Outro ponto sensível, que fez com que Ramírez tivesse sua passagem abreviada, foi o retrospecto nos clássicos Gre-Nais. Em três disputados, foram duas derrotas e um empate. No último, apesar da igualdade, o resultado significou o tetracampeonato gaúcho ao Grêmio.

Depois do Inter perder o título estadual, em 23 de maio, o time venceu somente uma partida e colecionou resultados ruins. Um empate em casa contra o Sport após sair vencendo por 2 a 0, a goleada para o Fortaleza de 5 a 1 e a eliminação em casa para o Vitória, por 3 a 1.

Após a queda na Copa do Brasil, o presidente colorado, Alessandro Barcellos, evitou de garantir a permanência do treinador, em entrevista coletiva após o jogo. Também escalado para entrevista coletiva, o meia Taison defendeu Ramírez e salientou que todos no grupo tinham culpa pelo momento ruim.

Osmar Loss será o técnico interino

Precisando de uma retomada rápida dos resultados, o Inter será comandado em um primeiro momento pelo auxiliar Osmar Loss, que assume a equipe de forma interina. A equipe viaja amanhã e enfrenta o Bahia no domingo, em Salvador, pela terceira rodada do Brasileirão – competição em que ainda não venceu.

De acordo com a reportagem da Rádio Guaíba, Lisca, que atualmente está no América-MG, deverá ser procurado pela direção colorada.

Veja Também