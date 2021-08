Inter confirma lesão e Mauricio deve ficar um mês fora

publicidade

O departamento Médico do Inter confirmou as informações de lesões no início da noite desta segunda-feira. Mauricio, com lesão na coxa esquerda, deve desfalcar o time por pelo menos um mês.

Com lesão na coxa direita, Lucas Ramos também está fora. O jogador tem período de recuperação estimado entre 5 a 6 semanas.

Outros dois jogadores devem voltar a ficar à disposição. O meia Patrick e o zagueiro Zé Gabriel, que estavam lesionados, já estão no trabalho de retreinamento físico.

O Inter enfrenta o Flamengo no domingo, às 18h15min. A partida, válida pela 15ª rodada do Brasileirão, acontece no Maracanã.