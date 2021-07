Inter confirma lesões de Taison e Patrick, e dupla desfalca diante do Athletico-PR

publicidade

O Inter confirmou na tarde deste sábado as lesões do atacante Taison e do meia Patrick. A dupla será desfalque no compromisso deste domingo, diante do Athletico-PR, pelo Brasileirão.

As duas lesões foram confirmadas pelo Departamento Médico do Inter. Taison apresentou uma entorse no tornozelo direito, enquanto Patrick tem desconforto na coxa direita. A reavaliação pelo DM será diária e, portanto, não há prazo estipulado de retorno.

Os dois jogadores deixaram o campo sentindo dores na eliminação nos pênaltis diante do Olimpia. Patrick foi substituído ainda no primeiro tempo, e chegou a fazer compressa de gelo ainda no banco de reservas.

Sem a dupla, o Inter entra em campo para enfrentar o Athletico-PR neste domingo, às 18h15min, pelo Brasileirão. A partida, válida pela 13ª rodada, acontece na Arena da Baixada.