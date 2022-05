Inter confirma que Edenilson prestou queixa contra Rafael Ramos após acusação de racismo

publicidade

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, também veio a público manifestar apoio ao meia Edenilson após o suposto caso de racismo do lateral Rafael Ramos, do Corinthians. O mandatário confirmou que o jogador prestou queixa para a Polícia Civil no vestiário do Beira-Rio, mesmo após ter conversado com o atleta corintiano, depois do empate na noite deste sábado. Os policiais colheram depoimentos no Beira-Rio.

"Edenilson manifestou o interesse de conversar com o jogador para ele se retratar. Infelizmente, o jogador negou que tenha falado e assim o Edenilson tomou a decisão de fazer a ocorrência para que os fatos não se repitam e ele coloca isso, inclusive, no depoimento", disse Barcellos.

O cartola aproveitou para enaltecer a postura do jogador colorado e lamentar profundamente o acontecimento. "Atleta exemplar, que tem família, que tem filhos. É inadmissível que estejamos vivendo episódios como esse. Sabemos que do lado de lá, eles não compactuam com isso. O Edenilson tomou a iniciativa de fazer o registro e acreditamos na versão do atleta. Torcemos para que isso nunca se repita em nenhum espaço", pontuou.

Antes, o vice de futebol, Emilio Papaleo Zin também garantiu que o clube estará junto com o atleta em qualquer decisão. Do lado corintiano, o diretor de futebol, Roberto de Andrade, alegou que os jogadores teriam se entendido depois da conversa no vestiário e falou em "mal-entendido".

"Acompanhamos o Rafael até o vestiário do Inter. Ele conversou com o Edenilson. Explicou que falou outra coisa. Não estamos falando nem que um está mentindo e nem que outro está falando a verdade, às vezes, rapidamente, se entende outra coisa", pontuou.

Veja Também