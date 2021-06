Inter confirma três casos de Covid-19 no elenco

publicidade

O Inter confirmou três casos positivos de Covid-19 no elenco. Os goleiros Marcelo Lomba e Anthoni, além do lateral Renzo Saravia, já cumprem isolamento e seguem como desfalques. Eles haviam apresentado sintomas e sequer viajaram a Salvador, onde o Colorado derrotou o Bahia no último domingo. De acordo com o clube, o trio passa bem.

Por outro lado, o técnico interino Osmar Loss terá duas voltas para o grupo, do volante Rodrigo Dourado e do meia Boschilia. O centroavante Paolo Guerrero retornou da seleção do Peru e passará por avalações médicas e físicas e ainda não tem a data de sua volta aos campos confirmada.

Veja Também

Pela quarta rodada do Brasileirão, o Inter enfrenta o Atlético-MG no Beira-Rio nesta quarta-feira, às 19h. Loss seguirá no comando da equipe, uma vez que a direção ainda não definiu um nome para substituir Miguel Ángel Ramírez, demitido na última sexta.