Inter consciente da necessidade de melhorar para o Brasileirão

O Inter valoriza a vitória sobre o Sport, na noite de segunda-feira, na Ilha do Retiro. Afinal, ela entregou mais três pontos para o time colorado, que o fizeram subir na tabela de classificação e recuperar o direito de projetar a conquista de uma vaga na próxima edição da Libertadores da América, último objetivo da temporada. Porém, as falhas e os problemas na atuação na Ilha do Retiro não foram esquecidos e serão trabalhados ao longo da semana.

O objetivo é não repeti-los contra o Fortaleza, neste domingo, no Beira-Rio. “Não fizemos um bom jogo. Obviamente, gostaríamos de ter jogado melhor, mas temos que olhar para as coisas boas que aconteceram. E elas existiram. Agora, temos que seguir melhorando para buscar uma afirmação ainda maior”, enfatizou o técnico Diego Aguirre em sua entrevista ainda na capital pernambucana.

Tanto antes do jogo quanto depois dele, o treinador colorado disse que o Inter buscará o “protagonismo” em seus jogos. Ou seja, ele já conseguiu arrumar o sistema defensivo, que passou a tomar poucos gols, mas ainda precisa encontrar melhores soluções na parte ofensiva. A escalação de Caio Vidal desde o início e de Paolo Guerrero a partir do intervalo foram tentativas disso.

"Tenho certeza de que vamos apresentar um futebol ainda melhor, como foi contra o Flamengo e o Fluminense e até nos jogos que não conseguimos ganhar. Precisamos continuar pegando confiança. O Inter, para mim, está em uma fase positiva, pois estamos tentando ser protagonistas. Queremos chegar um pouco mais acima (na tabela)”, afirmou Diego Aguirre.

Sem perder há seis rodadas do Campeonato Brasileiro, a delegação colorada desembarcou na noite de ontem em Porto Alegre. Com os pontos conquistados em Recife, o time subiu para a nona posição, com apenas três pontos abaixo do G-6, com uma partida a menos que a maioria dos seus concorrentes diretos. “Agora, começamos a olhar para cima, para a zona da Libertadores. Então, essa vitória (sobre o Sport) muda sim muita coisa para a gente. Ela foi importantíssima”, encerra.

O grupo de jogadores se reapresenta hoje para começar a preparação para a partida contra o Fortaleza, domingo. O volante Rodrigo Dourado, que cumpriu suspensão contra o Sport, deve voltar automaticamente ao time. A tendência é que Lindoso perca a vaga, já que Aguirre quer manter o ataque reforçado, mesmo que Caio Vidal não seja o escolhido para começar o jogo. Taison, por sua vez, está praticamente recuperado de uma lesão muscular e pode ser reintegrado aos treinos. Se isso acontecer, ele pode ficar à disposição para domingo, configurando um reforço importante à equipe.