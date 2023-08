Inter: Coudet se derrete por recebimento no Beira-Rio e dá méritos aos jogadores em classificação

publicidade

Assim como o Inter, o técnico Eduardo Coudet viveu uma noite mágica no Beira-Rio na classificação diante do River Plate pela Libertadores. Na avaliação do treinador, o avanço passou também pela festa da torcida nos arredores do estádio e nas arquibancadas.

Chaco defendeu que o clima criado incendiou os jogadores, os principais protagonistas da vaga carimbada na próxima fase. "Fazia muito tempo que não via um recebimento assim. Quando estive aqui, teve pandemia. Hoje tive a sorte de ver esse recebimento", afirmou em coletiva.

O comandante colorado reiterou que o tempo de trabalho ainda não é o ideal, mas os atletas estão cada vez mais rápido se adaptando aos seus conceitos. “Quando viemos da Argentina, estava muito confiante que passaríamos. Pela postura dos atletas. O mérito de tudo o que aconteceu hoje é dos jogadores. Temos que ressaltar a atuação deles”:

Chacho foi contratado pensando no mata-mata contra os argentinos e teve sucesso. "Os torcedores merecem. Mudou a sorte. Fizemos uma grande partida".

Coudet evitou projetar o próximo rival, o Bolívar, da Bolívia. "Vamos desfrutar essa noite e amanhã". Porém, pregou respeito ao adversário. "Vamos enfrentar uma dificuldade importante. Com altitude. Uma equipe que eliminou um grande rival como Athletico-PR". As partidas ainda não têm datas para acontecer.

