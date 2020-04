Inter cria comitê de crise e define medidas para enfrentar perda de receita por coronavírus

publicidade

Em reunião por teleconferência nesta segunda-feira, a direção do Inter acertou detalhes e traçou um plano com diversas medidas para enfrentar a perda de receita pela parada por conta da pandemia de coronavírus. Entr elas, a criação de um comitê de crise e a redução de até 30% do orçamento em todas as suas áreas.

Após a aprovação das contas de 2019, o conselho de gestão do clube começa a buscar soluções por conta da paralisação da Covid-19. O Inter trabalha com três cenários: otimista, moderado e preocupante. No mais grave, a estimativa de perda de receita gira em torno de R$ 100 milhões, caso o futebol fique paralisado por 90 a 120 dias.

A contenção de despesa já era algo que vinha sendo colocado em prática pelo Inter, mas as reduções passaram a ser ainda mais necessárias pela parada forçada. "Esse planejamento é indispensável para o Inter atravessar esse período com segurança e voltar com toda a força", aponta o presidente Marcelo Medeiros.

Os cortes preveem medidas de grande impacto, como a revisão de operações logísticas e o encerramento do Inter B. Novos investimentos, contratações de serviços e compras que não estejam ligadas ao funcionamento do clube tambmém serão interrompidos.

O diálogo com outras entidades também seguirá sendo adotado pela gestão. O vice-presidente Alexandre Chaves Barcellos participa semanalmente de teleconferências com a Comissão Nacional de Clubes. Na pauta, são debatidos os novos aspectos da legislação que podem minimizar os prejuízos, bem como a eventual as exigências do Profut.

Veja as medidas adotadas pelo Inter para enfrentamento da paralisação:

- Criação de comitê de crise para acompanhamento e reavaliação de ações;

- Simulação de diferentes cenários de fluxo de caixa;

- Aproveitamento das medidas implementadas pelo governo;

- Concessão de férias para atletas e comissão técnica, bem como para grande parte do corpo de funcionários, até 30 de abril:

- Renegociação com fornecedores;

- Renegociação bancária;

- Redução orçamentária em todas as áreas, com meta de 30%;

- Suspensão de todos os novos investimentos, contratações de serviços e compras que não estejam diretamente relacionadas ao funcionamento do clube;

- Suspensão de contratações de pessoas;

- Participação ativa na Comissão Nacional de Clubes.