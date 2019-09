Inter decidirá Copa do Brasil no Beira-Rio

publicidade

O Inter decidirá a Copa do Brasil no estádio Beira-Rio, no dia 18 de setembro. O sorteio dos mandos de campo para a final da competição, realizado na tarde desta quinta-feira, determinou que o Colorado jogará a segunda partida do duelo contra o Athletico-PR em sua casa, enquanto o jogo de ida, na próxima quarta-feira, ocorrerá na Arena da Baixada, em Curitiba. Ambos os confrontos são às 21h30min.

O sorteio foi realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, contou com a participação dos treinadores dos dois postulantes ao título. Para definir o local da grande decisão, foram colocadas em um pote de vidro cinco bolinhas com o símbolo de cada equipe escrito dentro de um papel. A sorteada definiu a sede da finalíssima.

Com o apoio de sua torcida, o time comandado por Odair Hellmann busca levantar o troféu da Copa pela segunda vez. Já a equipe do técnico gaúcho Tiago Nunes, que despachou o Flamengo e o Grêmio nas fases de mata-mata anteriores, quer ser campeã pela primeira vez.

Antes do sorteio, o Odair afirmou que tem um respeito enorme pelo adversário e disse que preferia jogar a segunda partida em casa. "Chegamos com méritos nessa final, mas quem mantiver o seu melhor padrão nos dois confrontos vai conquistar o título, espero que seja o Inter", disse. "Agradeço ao grupo de jogadores por todo comprometimento, por todos os jogos, aos funcionários, porque não chegamos aqui sozinhos", completou.

Sobre a primeira partida, o comandante colorado afirmou que não teme o gramado sintético da Arena da Baixada, mas os adversários em si. "É uma equipe organizada, forte, consistente. O Tiago vem fazendo um excelente trabalho. Se tiver alguma situação com o gramado, vamos nos adaptar o mais rápido possível. O certo é que vamos enfrentar uma excelente equipe e vamos nos preparar da melhor forma possível".