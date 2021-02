Inter desembarca com apoio da torcida e clima de esperança no título

publicidade

A delegação do Inter desembarcou por volta das 23h15min deste domingo no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Na bagagem de retorno do Rio de Janeiro, os jogadores trouxeram a esperança da torcida, representada por, pelo menos, duas dezenas de colorados que foram receber a equipe treinada por Abel Braga com gritos de apoio e pedidos de fotos.

Antes mesmo de saírem pelo portão de desembarque doméstico, os atletas já ouviam os cânticos mais entoados pelas torcidas organizadas do clube no estádio Beira-Rio. Apesar da frustração pela perda da liderança no Brasileirão faltando uma rodada, a expectativa de quem foi ao aeroporto é de título. "Estamos aqui esperando chegar o time campeão. O Abelão vai virar a chave e vamos levar essa", disse o animado Lucas Bortolotto, devidamente fardado com a camisa do clube do coração. Os meias Edenílson e Rodrigo Dourado, além do técnico colorado foram os mais festejados.

Apesar da expectativa se manter positiva, o Colorado não depende mais de si para conquistar o tetracampeonato da competição. Além de vencer o Corinthians em casa, na próxima quinta-feira, o Inter tem que torcer para o Flamengo não vencer o São Paulo, no Morumbi, em partida realizada no mesmo horário, às 21h30min.

