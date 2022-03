Inter deve emprestar Rodrigo Lindoso ao Ceará

publicidade

* Com informações do repórter Cristiano Silva

O volante Rodrigo Lindoso é a primeira de uma série de mudanças já projetadas após a eliminação para o Globo, na noite desta quinta-feira, na primeira fase da Copa do Brasil. O jogador, contestado pela torcida e com contrato renovado recentemente, deve atuar no Ceará na sequência da temporada.

O vínculo do jogador foi renovado em janeiro, para mais uma temporada, até o fim de 2022. Ele será emprestado até o fim do ano e, assim, não deve mais atuar com a camisa do Inter.

Lindoso foi, desde a sua chegada, um dos pilares do time, sendo titular em boa parte do tempo. Em 2020, atuou em 53 partidas. No entanto, passou a ser contestado desde a última temporada, quando a torcida já pedia que o vínculo não fosse prorrogado, algo que acabou não acontecendo.

O volante chegou ao Inter em 2019, depois de quatro temporadas no Botafogo. Com a camisa do Inter, disputou 138 partidas, e anotou 8 gols. Na atual temporada, disputou apenas três jogos, perdendo espaço gradualmente.

Já sem Lindoso, o Inter entra em campo no domingo, quando encara o Aimoré, às 18h15min. A partida, válida pela 10ª rodada do Gauchão, acontece no Beira-Rio.