Inter deve privilegiar a Copa Sul-Americana

Há uma semana, Mano Menezes, em entrevista à Rádio Guaíba, confirmou que o Inter deve priorizar a disputa da Copa Sul-Americana, em detrimento ao Campeonato Brasileiro. Segundo ele, a justificativa para a adoção de tal política é pragmática: em fase de reconstrução e sem o poderio econômico de outros concorrentes, ele e, principalmente, os dirigentes consideram o caminho até o título no torneio da Conmebol muito mais curto e menos espinhoso.

Agora, a estratégia, que foi admitida pelo presidente Alessandro Barcellos em reuniões com conselheiros, será testada. Depois de vencer o Independiente, na noite de terça-feira, no Beira-Rio, por 2 a 0, o time colorado alcançou a liderança do Grupo E da Sul-Americana, com o mesmo número de pontos que o Guaireña − que joga contra os colombianos, no mesmo dia.

Porém, ainda não assegurou a sua vaga às oitavas. Para isso, precisa vencer o 9 de Octubre, na próxima terça-feira, também no Beira-Rio. Antes, a delegação colorada viaja hoje para o Mato Grosso, onde enfrenta amanhã o Cuiabá, pelo Brasileirão. Entre hoje e amanhã, os jogadores serão observados pela comissão técnica. Os mais desgastados podem ser preservados no Brasileirão. Entretanto, a delegação deve viajar inteira, com todos os principais jogadores, para Cuiabá.

Mano Menezes, inclusive, pode receber alguns reforços, como o zagueiro Kaique Rocha, que está recuperado de lesão e deve integrar a delegação. O jogador, inclusive, era titular quando sofreu lesão, no início de abril, mas agora não deve voltar automaticamente ao time.

Ele brigará por uma vaga com Bruno Méndez, Vitão e Mercado. Além disso, o técnico colorado contará com Alan Patrick e Pedro Henrique, que não estão inscritos na Copa Sul-Americana. Por isso, não estiveram em campo contra o Independiente e também não jogam contra o 9 de Octubre, mas ficam à disposição na Arena Pantanal. Ambos entram no torneio caso o Inter passe para a próxima fase. Ou seja, o time colorado deve manter a base e o esquema dos últimos jogos, mas tudo indica que Mano mudará algumas peças.