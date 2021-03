Inter deve ter goleiro Daniel como titular contra o São José

publicidade

O Inter realizou, na tarde desta terça-feira, o último treino antes da partida contra o São José, na quarta. E deverá ter um time misto antes do clássico Gre-Nal, com o goleiro Daniel como titular na partida.

O atacante Palacios, que saiu no BID nesta terça-feira, também deve ficar à disposição do técnico Miguel Angel Ramírez. A tendência é que o jogador fique no banco de reservas e entre no segundo tempo.

Assim, um provável Inter deve ter Daniel; Heitor, Cuesta, Lucas Ribeiro e Léo Borges; Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Guerrero.

Com uma equipe mista e a possibilidade de fazer cinco alterações durante a partida, a tendência é que Miguel Angel Ramírez coloque em campo, em algum momento, boa parte do time que irá disputar o clássico Gre-Nal no fim de semana.

O Inter enfrenta o São José, na quarta-feira, às 20h, no Beira-Rio. Já o clássico diante do Grêmio acontece no sábado, às 22h15min, na Arena.