Inter deve ter time reserva contra o Athletico no domingo na Arena da Baixada

* Com informações do repórter João Gabriel Silva

O penúltimo treino do Inter antes de retomar a disputa do Brasileirão, contra o Athletico, no domingo, foi com portões fechados para a torcida e para a imprensa na manhã desta sexta-feira. Desta forma, o técnico Odair Hellmann deu apenas uma pista do time que deve mandar a campo no domingo, na Arena da Baixa. A presença do zagueiro Roberto na entrevista coletiva indica a escalação de uma equipe reserva para preservar os titulares para a decisão pela Copa do Brasil. Porém, a divulgação oficial do time só deve ocorrer uma hora antes do início do compromisso válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A tendência é de um time praticamente todo formado por suplentes, pois a equipe principal precisa vencer o Palmeiras, na quarta-feira, no Beira-Rio, para avançar para as semifinais da Copa do Brasil. Marcelo Lomba deverá ser o único a atuar, mas o restante da equipe deve ser totalmente diferente daquele que perdeu no Allianz Parque.

“A gente trabalha junto no dia a dia. Então, a gente se conhece. Temos que passar confiança para quem for jogar para que façam uma boa partida”, revelou o zagueiro Roberto.

Além do defensor, Emerson Santos deve ser o substituto de Cuesta, que está suspenso. Nas laterais, Dudu e Heitor disputam uma vaga na direita e Erik e Natanael, recém-contratado e com poucos treinos, concorrem a vaga de Uendel. Lindoso e Rithely devem voltar a formar uma dupla de volantes.

No meio, Guilherme Parede deve jogar ao lado de Neilton e Sarrafiore, que trabalharam entre os reservas durante intertemporada. Rafael Sobis e Trellez são as opções para o comando do ataque.

A tendência é que o Colorado atue com: Lomba; Dudu (Heitor), Emerson Santos, Roberto, Erik (Natanael); Lindoso, Rithely, Neilton, Sarrafiore e Guilherme Parede; Rafael Sobis. No sábado, às 8h30min, ocorre a última atividade antes do confronto contra o Furacão. O trabalho deve ser com portões fechados. A partida na Arena da Baixada está marcada para as 16h de domingo.