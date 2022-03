Inter deve usar força máxima contra o Globo e repetir time no Gre-Nal

publicidade

Preocupado em evitar qualquer tipo de surpresa, o técnico Alexander Medina deve mandar a campo força máxima na partida contra o Globo, do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil. A tendência é que esse time seja repetido, dentro do possível, também no clássico Gre-Nal da próxima quarta-feira.

Para o clássico, a única dúvida em relação ao time, caso não haja nenhuma baixa de última hora, será o atacante Taison. Ele não enfrenta o Globo pela Copa do Brasil. O jogador não foi relacionado e permaneceu em Porto Alegre para resolver problemas particulares. Assim, fica a dúvida se ele voltará para o confronto contra o Grêmio.

Desta forma, o provável Inter deve ter Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Cuesta e Moisés; Dourado, Gabriel, Edenilson, Mauricio e David; Wesley Moraes.

Mercado e Tiago Barbosa também ficaram fora da delegação. O primeiro apresentou lesão muscular na coxa direita e para por três semanas. Também por lesão, Tiago Barbosa deve ficar dois meses afastado.

Inter deve enfrentar Aimoré com reservas

Com compromisso no fim de semana, pelo Gauchão, diante do Aimoré, a tendência é de que alguns jogadores sejam poupados. Assim, time deve ser composto por reservas no Beira-Rio, especialmente para preservar jogadores pendurados com dois cartões amarelos.

O Inter enfrenta o Globo, do Rio Grande do Norte, pela primeira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, às 21h30min, no Estádio Barretão. O colorado joga por um empate para avançar à próxima etapa da competição nacional.

Já o confronto com o Aimoré acontece no Beira-Rio, no domingo, às 18h15min. O Gre-Nal, adiado desde o fim de semana passado, será realizado na quarta-feira, às 19h, também na casa colorada.

