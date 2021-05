Inter divide o grupo para primeiro treino focado no Olímpia

publicidade

Após a derrota no primeiro Gre-Nal da decisão do Gauchão, o Inter voltou aos treinamentos na manhã desta segunda-feira focado no importante jogo contra o Olímpía, no Paraguai. Na atividade, Miguel Ángel Ramírez trabalhou apenas com os atletas que não atuaram mais de 45 minutos na partida de domingo, no Beira-Rio. Os demais fizeram um trabalho regenerativo.

Os exercícios na sala de musculação e as leves corridas pelos gramados do Centro de Treinamentos do Parque Gigante servem para relaxar a musculatura dos jogadores e evitar problemas físicos. Após a derrota para Grêmio, Ramírez admitiu que a série de partidas a cada três dias tem "pesado as pernas e as cabeças" dos jogadores do Inter.

Sem os titulares, o treinador comandou uma atividade com os reservas. O Inter não informou o tipo de atividade que foi feita com os suplentes, se limitando a revelar que “trabalharam com bola”.

Além da atividade desta segunda-feira, Ramírez terá mais os treinos de terça e quarta-feira pela manhã para definir a equipe para o jogo em Assunção. A partida está marcada para quinta-feira, às 21h, no estádio Manuel Ferreira.

O Colorado segue na liderança do grupo B da Libertadores no saldo de gols, já que todos os quatro clubes somaram seis pontos em quatro rodadas. O Inter tem saldo seis contra 2 do Always Ready, da Bolívia, e menos quatro do Olímpia e do Deportivo Táchira.

