Inter divulga lista definitiva de inscritos no Gauchão

O Inter divulgou no final da tarde deste sábado a lista definitiva de inscritos para o Gauchão. Publicada nas redes sociais e no site do clube, a nominata possui 38 nomes.

A lista não tem surpresas. Abel Hernández, que estava para ser negociado com o futebol mexicano, segue na lista. O recém-contratado Carlos Palacios, que inclusive já fez sua estreia com a camisa do Inter, também aparece. Outros nomes, como Guerrero e Saravia, também aparecem.

📝Lista definitiva dos jogadores inscritos no Campeonato Gaúcho 2021. #VamoInter pic.twitter.com/KOAZNeykgK — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 2, 2021

Treino encerra preparação

Sob o comando de Miguel Angel Ramírez, o Inter encerrou a preparação para o clássico na tarde desta sexta-feira, com o último treino antes da partida. A tendência é que o titular no comando de ataque seja o jovem Yuri Alberto.

O Inter faz o primeiro clássico Gre-Nal sob o comando de Miguel Ángel Ramírez neste sábado, às 22h15. A partida, que acontece na Arena, é válida pela 9ª rodada do Brasileirão.